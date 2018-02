נימוס בריטי: שר התפטר מעל דוכן המליאה – משום שאיחר לדיון

לורד בייטס, השר להתפתחות בינלאומית בממשלת בריטניה, הודיע הערב (חמישי) מעל דוכן מליאת בית הלורדים כי הוא מתפטר מתפקידו, משום שאיחר להגיע לדיון שבו היה אמור לענות על שאלות מחוקקים. ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי, סירבה לקבל את התפטרותו.

בייטס אמר כי הוא "מתבייש" שלא היה במקומו לענות לשאלות שהופנו אליו. "במשך חמש שנים הייתה לי פריבילגיה לענות על שאלות מטעם הממשלה", אמר בייטס, "תמיד האמנתי שעליו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אדיבות וכבוד בהיענות לשאלות לגיטימיות של המחוקק". בסוף דבריו, זרק בייטס את הפצצה: "אני מתבייש לחלוטין שלא הייתי במקומי ולכן אני מגיש את התפטרותי".

The International Development minister Lord Bates has just resigned and walked out of the House of Lords after being late for a question. pic.twitter.com/dEPmNjzORa

