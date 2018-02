בניגוד להסכמות עם ישראל: "החוק הפולני" עבר בפרלמנט המדינה

בדיון לילי שנערך בבית העליון של הפרלמנט אושרה ההצעה האוסרת להאשים את פולין בפשעי השואה, כעת החוק יעבור לחתימת הנשיא • ארה"ב: "אישור החוק ישליך על יחסי המדינות"

בווידאו: החוק הפולני מקודם בפרלמנט - בניגוד להסכמות עם ישראל

הבית העליון של הפרלמנט בפולין אישר הלילה (חמישי) את הצעת החוק הקובעת עד שלוש שנות מאסר למי שיאשים את המדינה או את אזרחיה בפשעים שבוצעו על ידי הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה. 57 סנאטורים הצביעו בעד ההצעה, 23 התנגדו ושניים נמנעו. כעת, נותרה רק חתימתו של נשיא פולין אנדז'יי דודה על הצעת החוק כדי שזאת תיכנס לספר החוקים של המדינה.

הדיון על הצעת החוק בבית העליון של הפרלמנט התקיים בניגוד לסיכום שהושג בין ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, לראש ממשלת פולין, מתאוש מורבייצקי לפני ארבעה ימים. בשיחת טלפון בין השניים סוכם על פתיחה במו"מ מיידי בין צוותים משתי המדינות, כדי לנסות להגיע להבנות בנושא החקיקה.

סטניסלב קרצ'בסקי, דובר הסנאט הפולני, אמר הלילה: "הייתה לנו פגישה של הנהגת המפלגה, בה שוחחנו במשך זמן רב על העניין הזה. אנחנו מאוד מופתעים ועצובים שהמאבק שלנו למען האמת ולמען הכבוד של העם הפולני נתפס ומפורש באופן לא נכון".

הסיכום עם נתניהו הופר. ראש ממשלת פולין מורבייצקי ( רויטרס)

ההצעה, כזכור, אושרה ביום שישי האחרון בבית התחתון של הפרלמנט, בצעד שעורר סערה בישראל וגינויים מכל קצוות הקשת הפוליטית. נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי "אין לנו שום סובלנות לסילוף האמת, לשכתוב ההיסטוריה ולהכחשת השואה". כמו כן, סגן השגריר הפולני בישראל הגיע לשיחת הבהרה במשרד החוץ.

מוקדם יותר הלילה, הגיבה ארצות הברית לראשונה להצעת החוק, כשקראה לפולין לשקול אותה מחדש. "אנו מודאגים מההשלכות על יחסי פולין עם ארה"ב וישראל אם הצעת החוק תאושר", אמרה דוברת משרד החוץ האמריקני, הת'ר נאוארט.

ח"כ איציק שמולי מסר בתגובה: "חוק שחוקק הסנאט מביא לפולין את ההישג המפוקפק של היותה המדינה הראשונה שמעגנת באופן בזוי בחקיקה הכחשת שואה ובמקום להכיר בפשעי העבר שגם לפולין ולמשתפי פעולה אחרים היה חלק בהם, מנסים לשכתב את האמת וההיסטוריה. שום חוק לא יוכל לעמוד בפני העדויות המצמררות ושרידי המחנות וההיסטוריה היא שתשפוט את פולין מעכשיו פעמיים - גם על שותפות בפשעים עצמם וגם על ניסיון ממסדי להכחישם. נמשיך לקדם במרץ את החקיקה שסותרת את החוק הפולני ומעניקה הגנה משפטית לכל ניצול שואה שמספר את עדותו או איש חינוך שעוסק בהנחלת הזיכרון".

יו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד, הגיב אף הוא לאישור החוק: "שום חוק פולני לא ישנה את ההיסטוריה. נזכור ולא נשכח. No Polish law can make history change. We'll never forget", כתב ח"כ לפיד בטוויטר. חברת הכנסת קארין אלהרר צייצה: "לא נשכח ולא נסלח".

יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד אמסלם, כתב בטוויטר: "החוק אולי יאסור לייחס לפולנים אחריות לפשעי השואה, אבל הוא לעולם לא ימחק את החרפה. שום חוק לא ישנה את האמת ההיסטורית. עם שמתכחש לעברו אין לו עתיד!".

הפגנות ימין קיצוני בפולין( רויטרס)

יו"ר "יד ושם", אבנר שלו, התראיין לתוכנית "בוקר אור" ואמר כי הוא "לא אופטימי ביחס לאפשרות שלנו לשכנע את הנשיא הפולני לא לחתום על הצעק החוק, מכיוון שכמה שאני עוקב אחר המדיניות שלו ותפיסת עולמו, הוא אחד מהמנועים שדווקא מקדמים את החוק. "יד ושם" ימשיך במחקר ויפרסם אותו. אנחנו נתרגם אותו לשפות אחרות ועל ידי זה נעמיד את העובדות כפי שהן. איזה סוג של דיבור ימשיך להיות עם פולין לא ברור לי".

נשיאת הקהילה היהודית בוורשה, אנה צ'יפצ'ינסקה, הביעה השבוע חשש מהשלכות החוק, אם יעבור. בשיחה עם חדשות עשר אמרה צ'יפצ'ינסקה כי מאז העברת החוק ההרגשה היא כי יש החרפה בשיח האנטישמי בפולין. עוד הוסיפה כי "מצד אחד אנחנו מגנים את השימוש במונח 'מחנות השמדה פולנים', אבל מצד שני חוששים מההשלכות האפשריות של חוק זה".