"האינטרנט הוא הסרסור החדש": כך משתקפת הזנות בישראל דרך הרשת

במסגרת דיון שנערך בכנסת על תעשיית הזנות, נדונו סוגי השיח של צרכני המין, שעברו לרשתות חברתיות סגורות, וכן הסיקור של הנושא. "על אף החשיפה התקשורתית, הטראפיק גדל"

היבטים שונים בתעשיית הזנות הישראלית נדונו ביום רביעי בכנסת, זאת במסגרת מחקרים שהוצגו בוועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות, שנוהלה על ידי ח"כ עליזה לביא (יש עתיד).

בוועדה הוצגו ארבעה מחקרים שונים - סיקור תעשיית הזנות בתקשורת הישראלית, ייצוגן של עובדות המין, הצרכנים עצמם וכן השיח שלהם באינטרנט וברשתות החברתיות השונות.

ד"ר יעלה להב רז, אנתרופולוגית וחוקרת תעשיית המין הישראלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, התייחסה בשיחה עם חדשות עשר למחקר שלה, הנוגע לצרכני זנות והפעילות שלהם באינטרנט. לטענתה, מספר הפורומים העוסקים בזנות עומד כעת על 28, שחברים בהם קרוב ל-25,000 איש, נתון המהווה עלייה מתחילת המחקר שלה בשנת 2013, אז לדבריה היו בסך הכל 14,000 חברים. "המספרים נגישים לכולם, כיוון שהסטטיסטיקות מפורסמות בפורום, והמספרים כל הזמן עולים", סיפרה.

רז הסבירה כי המחקר שלה עוסק בניתוח שיח, הרלוונטי לפלטפורומות חשופות כגון פורומים ופורטלים ולא לרשתות חברתיות סגורות, שאותן לא ניתן לנטר, אלא באמצעות אכיפה של מחלקות הסייבר של רשויות החוק. "פורומים מהווים טכנולוגיה שהיא 'לואו-טק' – כבר לא מרבים להשתמש בהם, מכיוון שאנשים עברו לרשתות חברתיות, שם האדם גלוי לרוב, גם אם מדובר בקבוצות סודיות בפייסבוק. הפורומים ממשיכים להיות מאוד פופולריים בגלל מרכיב האנונימיות, שמאוד חשובה בכל הקשור לצריכת זנות".

על אף הפופולריות שעדיין נרשמת בקרב הפורומים, מסתמן מעבר חד של צרכני המין לפלטפורמות סגורות יותר. "בשנה האחרונה אפשר לראות שמצד אחד יש עלייה בכמות המשתתפים, אבל באותה הנשימה ישנו מעבר לטכנולוגיות נוספות כגון וואטסאפ, טלגרם וקבוצות פייסבוק סודיות. הרבה מהדיונים עוברים לשם, וחלק מהאנשים מתלוננים שאין דיווחים על אקטים מיניים עם אישה בזנות כמו שהיו בעבר, אבל הטראפיק כן עולה", הסבירה.

נרשם מעבר של צרכני המין לרשתות חברתיות סגורות. אפליקציית ההודעות טלגרם (אילוסטרציה) (רויטרס)

עוד טענה ד"ר להב רז, כי ההבדל בין הפורומים לרשתות החברתיות אינו רק טכנולוגי, אלא מכיל גם היבט אישי. "המטרה של הדיווח היא גם לתת פרטים לשאר החברים, כדי שיוכלו לדעת האם הם רוצים לפקוד את אותה האישה או לא. עם זאת, המטרה הנוספת של הדיווח היא להעביר את החוויה עצמה, אפשרות שוואטסאפ וטלגרם אינן מסוגלות להעניק כי שם אין כתיבה רגשית ואי אפשר להשתפך כמו בפורומים".

עוד הוסיפה כי "אם מדברים על 25,000 משתתפים רשומים בפורומים, ועוד הנחה של 60,000 במעגל השני – אלה שקוראים, אז מדובר במיעוט שמעיד על התופעה כולה. מרבית הצרכנים מבצעים את האקט המיני ולא רצים לספר בפורום. מרביתם עושים את זה וממשיכים הלאה בחיים שלהם. זה בהחלט לא מעיד על התופעה אלא להיפך – זה רק מעיד על כמה שהיא רחבה".

דבריה של ד"ר להב רז, שטענה כי 15%-12% מהגברים הם צרכני מין, נתון שתואם למתרחש במדינות אירופה השונות, עמדו במסגרת אמירתה בכנסת, שם טענה כי "הצרכנים הם אלה שמניעים את התעשייה, אבל עד היום היו במחשכים. הרשת הפכה בשנים האחרונות לשחקן מאוד משמעותי בזירת הזנות, ואף מקובל כבר לומר שהאינטרנט הוא הסרסור החדש".

הטענות על כך שהרשת תרמה למיסוד הזנות אינן חדשות. "האינטרנט בכל מקום העולם הוא סוג של סרסור או מתווך מאוד עיקרי בזנות. הרי כמעט כל אינטראקציה שלך היום כאדם פרטי נעשית דרך הרשת, אז מן הסתם, חלק גדול מהזנות עבר לשם", סיפרה לחדשות עשר טלי קורל, שמתפעלת מאז שנת 2014 את עמוד הפייסבוק "When He Pays" והטאמבלר "When He Pays Me", בהם מתועדות שיחות של צרכני זנות באתרים השונים.

לטענת קורל, כיום הצרכנים נזהרים יותר בחיפושיהם אחרי שירותי מין, זאת עקב החוק שאוסר על פרסום זנות שיצא בשנת 2011. כמו כן הסבירה כי כמות האנשים שנכנסים לפורומים, אינה משקפת את המספרים האמיתיים של צרכני המין. "על פי הנתונים היבשים, כשנכנסים לאתר וצופים בכמות המשתמשים, אז אלה האנשים שנכנסו לאתר, או שצופים בו. רוב המשתמשים הם פאסיביים. באופן כללי, אלה שכותבים שם לא מייצגים את הנפח המשמעותי של צרכני הזנות. הם סוג של ליבה מאוד מסוימת, שחשובה להם ההיבט הקהילתי. אדם שצורך זנות, לא בטוח שהוא יכתוב על זה בפורום. כמו שתלך למסעדה ותדרג אותה ב'טריפ אדוויזר'. חשוב להם להרגיש שמה שהם עושים הוא לגיטימי".

"הצרכנים נזהרים יותר בחיפושיהם אחרי שירותי מין". יצאנית מדברת עם לקוח (ארכיון) (גטי אימג'ס)

קורל מאששת בדבריה את הטענה של ד"ר רז, כי החשיפה התקשורתית לא הקטינה את צריכת הזנות, אלא שינתה את חוקי השיח. "מצד אחד, מאחר שהייתה חשיפה תקשורתית רבה בשנים האחרונות, אז זה גרם להם לחרדה ושינה את הניסוחים שלהם. מצד שני, הם העבירו את השיחות שלהם ל'רובריקות' סגורות כמו וואטסאפ, מסנג'ר וטלגרם. בפלטפורומות הללו נמצא הגרעין הקשה, שאף מציב תנאים נוקשים על מנת להצטרף לקבוצות. דבר זה הגביר את המיתוס סביב הפורומים הללו, שנהיו למעין מותג", הסבירה.

בנוסף לפלטפורמות שצוינו קודם, קורל טענה כי ניתן למצוא זנות ברשתות חברתיות כמו פייסבוק, אפליקציות היכרויות כגון טינדר ואוקיי קיופיד, ואף אתרי פרסום בנוסח יד 2. "בכל אתר כזה, יחפשו את הצינור לשירותי זנות. מעבר לכך שהלקוחות מחפשים, הם גם יוצרים שידול. גם בפייסבוק ישנם עמודים של זנות, אשר מופעלים על ידי משתמשים פיקטיביים. אם תיכנס לפרופילים שלהם, תראה שכול החברים שלהם הם גברים, תמונות הנשים הן אילוסטרציה, וכי הם משתמשים ביניהם במילות קוד לזנות". קורל הוסיפה כי האתרים מהווים משיכה גם לעובדות המין עצמן. "גם נשים משתמשות באתרים האלה, כי זה אולי קל יותר עבורן מבחינה פסיכולוגית, וכי הן יודעות שזו עוד אופציה שמגבירה להן את הסבירות שימצאו לקוחות".

היבט נוסף של הזנות הישראל הוא ייצוגה בראי התקשורת המקומית. היבט זה הוצג במחקר של אודליה דיין גבאי, חוקרת תקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים. "על פי הממצאים, אני רואה נטייה של התקשורת, כאשר היא מתעסקת בתופעת הזנות, לסקר את האישה. זהו דבר שאני רואה אותו כמאוד שלילי. בעצם מדחיקים הצידה את הדמויות האחרות שאשמות במשוואה הזאת - אנו לא רואים את הגבר, הזנאי, הצרכן, הלקוח וכל המילים המכובסות האלו", טענה דיין גבאי. "מה שכן, בשנת 2017, אני רואה סיקור הרבה יותר גבוה על תופעת הזנות, בעיקר בהקשר של החוק. אני רואה קשר בין התקשורת להתקדמות החקיקה, וזה משהו שלא היה בעבר".

החקיקה אליה מתייחסת דיין גבאי נוגעת לחוק להפללת צרכני זנות, שנידון בחודש שעבר בוועדת המשנה בכנסת למאבק בסחר נשים ובזנות. את הדיון יזמה יו"ר הוועדה, ח"כ עליזה לביא (יש עתיד), במטרה לזרז את הליכי החקיקה של החוק, שזכה לתמיכה רחבה בכנסת מכל קצוות הבית, אך תקוע על שולחנה של שרת המשפטים איילת שקד.

על פי מחקר שערכו במשותף האוניברסיטאות הבריטיות לסטר וסטרת'קלייד, האינטרנט עזר לזנות בהפיכתה למקור פרנסה בטוח יחסית. המחקר טען כי הרשת נתנה לעובדות מין שליטה גדולה על תנאי עבודתן, וכן הפחית את הסיכון בתקיפה פיזית. 641 עובדות מין בממלכה השתתפו במחקר, ולפחות 80% טענו כי הן היו מרוצות מתנאי עבודתן. טילה סנדרס, פרופסור לקרימינולוגיה שהשתתפה בכתיבת המחקר, טענה כי הסקר מייצג את הכמות הגדולה ביותר של עובדות מין באינטרנט באירופה.

לטענת דיין גבאי, המחקר הבריטי הוא בעייתי מבסיסו. "יש בעיה באמירה שהזנות שהפכה לבטוחה יותר מפני שהזנות לכשעצמה היא ביטוי קיצוני לאלימות מינית. זה שנשנה את הזירה בה היא מתרחשת לא תשנה את המהות ולא תשנה את העובדה שיש כאן ניצול של כוח וגרימת נזק נפשי ופיזי, על פי רוב מוחלט של הגבר כלפי האישה. בסופו של יום לא משנה כמה נראית מוחשית אשליית השליטה, באינטרנט או בכל זירה אחרת, בסוף היא נותרת איתו לבד בין ארבע קירות. והנתונים מדברים בעד עצמם, נשים בזנות חשופות יותר מכל, למקרי אלימות קשים, אונס ורצח, אבל לצערי לא נראה שהמחקר מנסה לפתור את המצוקה האמיתית כאן, כי אי אפשר לנתק את הזנות מהנזק שהיא גורמת. הזנות הורגת".

ד"ר להב רז התייחסה למחקר, וטענה כי המרחב המקוון מכיל יתרונות וחסרונות עבור עובדות המין. "היתרונות הם שעבור חלק מהקהלים בזנות, האינטרנט באמת איפשר יצירה של סביבת עבודה בטוחה יותר, במובן שעובדות המין יכולות לבדוק מראש מיהם הלקוחות. הן יכולות להציע שירותים מיניים שלא כוללים מפגש פיזי, כמו מצלמות רשת או מופעי הצצה, בהן האישה לא צריכה להראות את הפנים שלה, או שהיא יכולה להיות עם מסכה, דבר שמפחית את אלמנט ההשפלה. האינטרנט אפשר לנשים בזנות להקים קהילות לעצמן, ולחלוק ביניהן טיפים, כמו פרטי זיהוי של לקוחות אלימים". כמו כן סייגה ואמרה ש"אנחנו אבל עדיין רואים שיש זנות שמתקיימת בבתי בושת, תחת סרסרות, ואנחנו עדיין רואים שיש סחר בנשים, גם בישראל. המרחב המקוון אמנם יצר עבור חלק מהקהלים הללו סביבות עבודה בטוחות יותר. האם אנחנו צריכות להשלים עם זה ועם עצם קיומה של הזנות? אני לא חושבת".

"האינטרנט מנרמלת את הזנות ומנגישה אותה לקהלים רחבים". ח"כ עליזה לביא (רונן פדידה)

ח"כ עליזה לביא, יו"ר ועדת המשנה למאבק בזנות וסחר בנשים, מסרה: "האינטרנט הפכה לזירת פעילות מרכזית לפעילותם של סרסורים, מפעילי בתי בושת, ומפרסמי זנות. המציאות הזו לא רק פוגעת ורומסת את כבודן של נשים, שמוצגות כסחורה והופכות מושא לשיח מבזה ומשפיל. היא גם מנרמלת את התופעה ומנגישה אותה לקהלים רחבים הרבה יותר מבעבר, ובכך תורמת להגדלת מספר צרכני הזנות והעוסקים בה. נערות ונערים היום חשופים בלחיצת כפתור גם לפרסום שירותי זנות, גם לשיח מבזה כלפי נשים, וחמור מכל - להצעות עבודה בתעשיית המין. חלק מהתופעה גלויה לעין, באתרים ובפורומים שונים, חלקה מתנהל בצ'אטים וברשתות כמו וואטסאפ וטלגרם, מה שמקשה מאוד על האיתור והאכיפה. למרות איסור מפורש בחוק אותו הרחבנו לאחרונה, אתרים כאלו עדיין פועלים באין מפריע והאכיפה שואפת לאפס. לכן - אכיפה נקודתית ממילא לא תספיק כאן בשל האפשרויות האינסופיות לפרסם ברשת בפלטפורמות שונות ותחת זהויות שונות".

עוד הוסיפה לביא: "הוועדה בראשותי מדגישה את ההכרח בטיפול מקיף ומשולב בנושא, שכולל אכיפה יעילה, מיסוד מנגנוני שיקום וסיוע לקורבנות, הגברת המודעות הציבורית לנושא כבר מגיל צעיר, והשלמת החקיקה להפללת לקוחות זנות. רק בשילוב של כל אלו ניתן יהיה לצמצם את היקפי התופעה בצורה משמעותית. התמיכה הציבורית בחוק היא חסרת תקדים, מסקנות הוועדה הבין-משרדית כבר פורסמו, כך שאין סיבה להמשיך ולאבד זמן. אני משוכנעת כי בשלה השעה שבשנה הקרובה תצטרף ישראל לשורה של מדינות מתקדמות שכבר הבהירו בחוק שצריכת זנות היא נורמה פסולה שהשלכותיה הרסניות".